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Лавров отверг использование Россией наемников на Украине

Глава МИД Лавров заявил, что Россия никогда не использовала наемников на Украине

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» отверг использование Россией на Украине наемников из других стран, в том числе из Сирии, передает ТАСС.

«Мы никогда не использовали наемников. Могу заверить вас, что люди в Сирии заняты своими собственными делами», — заявил российский министр иностранных дел.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва обсуждала с Анкарой тему закрытия Турцией воздушного пути в Сирию для российских самолетов. По его словам, в этом вопросе стороны достигли взаимопонимания. Лавров также отметил, что Россия сотрудничает с Турцией во многих вопросах, а страна является уважаемом партнером Москвы.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал данные некоторых СМИ о попытках покушений на президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что ведомство не подтверждает эту информацию. При этом представитель американского ведомства отметил, что не может опровергнуть рассказ украинского лидера.

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Марина Совина
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