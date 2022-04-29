Стало известно о гибели датского наемника на Украине

Jyllands-Posten сообщила о гибели наемника из Дании на Украине

Украинское посольство в Копенгагене сообщило о гибели наемника из Дании в ходе боевых действий на территории государства. Об этом пишет Jyllands-Posten.

Как стало известно газете, действовавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 25-летний датчанин прибыл в страну в марте, предварительно зарегистрировавшись. Подробности его смерти пока не раскрываются.

Министерство иностранных дел Дании в ответ на запрос издания заявило, что пока не может подтвердить гибель мужчины. Однако уточнило, что ведет диалог с украинской стороной по этому поводу. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в условиях вооруженного конфликта «чрезвычайно сложно работать».

В свою очередь посольство Украины заявило, что датская сторона готова взять на себя обязанности по транспортировке тела после подтверждения смерти.

Ранее сообщалось, что 22-летний гражданин США Вилли Джозеф Кансел, завербованный частной военной компанией, погиб на Украине. Как рассказала мать американца, он был убит в понедельник, 25 апреля, его тело не найдено. Молодого человека отправили на помощь украинским войскам в первой половине марта.

28 апреля Министерство иностранных дел России заявило, что в боевых действиях на территории Украины принимают участие порядка семи тысяч иностранных наемников.