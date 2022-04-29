В Белоруссии обеспокоились строительством ядерных могильников у границы с Литвой

В МИД Белоруссии обеспокоились строительством литовских ядерных могильников у границы

Минск обеспокоен строительством в Литве ядерных могильников неподалеку от границы с Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что строительство литовской стороной хранилищ для радиоактивных материалов непосредственно у границы страны и длительное хранение облученного ядерного топлива на площадке без использования герметичной оболочки «не может не вызывать закономерных опасений».

Он также пригласил Вильнюс к «открытому диалогу по всем имеющимся у белорусской стороны вопросам в отношении литовских ядерных проектов».

Ранее в департаменте противопожарных и спасательных работ при МВД Литвы сообщили, что власти прибалтийской республики решили отработать действия на случай аварии на Белорусской атомной электростанции. В частности, в рамках учений было запланировано провести учебную эвакуацию со сбором и вывозом жителей в пункты дезактивации и их дальнейшим размещением в коллективных центрах безопасности.