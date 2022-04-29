«Роскосмос» запустит «Обзор-Р» с АФАР

«Роскосмос» запустит «Обзор-Р» с радаром на базе АФАР в 2023 году

Радиолокационный космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Обзор-Р» разработки Ракетно-космического центра «Прогресс» планируется запустить в 2023 году. Об этом сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что в настоящее время платформа перспективного космического комплекса уже собрана и прошла необходимые технические испытания. «Устройство полностью готово к стыковке с радиолокационным комплексом космического аппарата, на котором сейчас проводится тестирование программного обеспечения», — рассказали в госкорпорации.

Согласно «Роскосмосу», главной особенностью «Обзор-Р» станет наличие радара на базе активной фазированной антенной решетки (АФАР).

В сентябре 2020 года пользователь bmpd в LiveJournal, ссылаясь на исследование аналитика Барта Хендрикса, опубликованное в американском журнале The Space Review, написал, что у России нет спутников для получения радиолокационных изображений (ни гражданских, ни военных), способных видеть сквозь облачный покров и проводить наблюдения в ночное время. По мнению эксперта, «нынешние возможности России в области космической разведки намного уступают таковым США и Китая».