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«Роскосмос» запустит «Обзор-Р» с АФАР

«Роскосмос» запустит «Обзор-Р» с радаром на базе АФАР в 2023 году

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Радиолокационный космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Обзор-Р» разработки Ракетно-космического центра «Прогресс» планируется запустить в 2023 году. Об этом сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что в настоящее время платформа перспективного космического комплекса уже собрана и прошла необходимые технические испытания. «Устройство полностью готово к стыковке с радиолокационным комплексом космического аппарата, на котором сейчас проводится тестирование программного обеспечения», — рассказали в госкорпорации.

Согласно «Роскосмосу», главной особенностью «Обзор-Р» станет наличие радара на базе активной фазированной антенной решетки (АФАР).

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В сентябре 2020 года пользователь bmpd в LiveJournal, ссылаясь на исследование аналитика Барта Хендрикса, опубликованное в американском журнале The Space Review, написал, что у России нет спутников для получения радиолокационных изображений (ни гражданских, ни военных), способных видеть сквозь облачный покров и проводить наблюдения в ночное время. По мнению эксперта, «нынешние возможности России в области космической разведки намного уступают таковым США и Китая».

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Иван Потапов
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