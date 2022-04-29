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Россиянам за границей выплатят пенсии в рублях

Российское правительство разрешило зачислять пенсии в рублях россиянам за границей

Фото: Pixabay

Российское правительство разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета. Такое постановление премьера Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.

В документе говорится, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с российским законодательством и международными соглашениями России, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении Москвы ограничительных мер экономического характера, могут быть выплачены россиянам, которые проживают за пределами российской территории, в рублях. «Путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», — говорится в постановлении.

В тексте говорится, что для получения выплат необходимо в письменном или электронном виде подать заявление в органы, осуществляющие выплаты, указав в нем реквизиты открытого в России счета. До поступления заявления выплаты будут приостановлены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в России будут приняты решения по индексации пенсий, а также пособий и зарплат бюджетников. Помимо этого, он заявил, что Россия должна не только обеспечивать стабильность экономики, но и укреплять свое «глобальное лидерство» в ряде направлений.

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Марина Совина
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