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Поставки смартфонов рухнули

IDC: в первом квартале мировые поставки смартфонов упали на 8,9 процента

Фото: Aly Song / Reuters

Глобальные поставки смартфонов рухнули из-за снижения спроса. Об этом сообщается в отчете компании IDC.

По оценке аналитиков фирмы, в первом квартале 2021 года поставки телефонов упали до 314,1 миллиона единиц — на 8,9 процента по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Таким образом, снижение темпов отгрузки девайсов наблюдается третий квартал подряд.

«Настроение потребителей во всех регионах, и особенно в Китае, в целом негативное из-за серьезных опасений по поводу инфляции и экономической нестабильности, что снизило потребительские расходы», — отметил директор по исследованиям IDC Набила Попал. Наибольшее сокращение объемов поставок наблюдалось в Китае и частях Азиатско-Тихоокеанского региона. В странах Центральной и Восточной Европе поставки упали на 20 процентов, однако на эти регионы приходится лишь 6-7 процентов мировых поставок.

«Само собой разумеется, что мир продолжает сталкиваться с многочисленными проблемами, будь то геополитические, связанные с пандемией или макроэкономические», — объяснил ситуацию вице-президент IDC Райан Рейт. По оценке организации, лидером рынка оказалась Samsung, которая осталась с долей 23,4 процента. Ниже располагаются Apple и Xiaomi, которые получили доли 18 и 12,7 процента рынка соответственно.

Ранее падение глобальных поставок смартфонов в первом квартале 2022 года зафиксировали эксперты Canalys. По словам аналитиков, несмотря на общую тенденцию лидеры рынка — Samsung и Apple — укрепили свои позиции.

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Андрей Ставицкий
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