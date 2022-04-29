Психологи объяснили вред правильного питания для здоровья

Психологи Марсон и Миллер: правильное питание может привести к орторексии

Психологи Джиа Марсон и Даниэль Кинан-Миллер рассказали, как «чистое питание» может привести к орторексии. По их словам, чрезмерная концентрация внимания на еде, разделение пищи на «правильную» и «вредную» провоцирует возникновение пищевых расстройств и наносит вред здоровью. Об этом они сообщили в статье для Psychology Today.

Психологи объяснили, что популярная тенденция «чистого» питания, на самом деле, является своеобразной диетой, поскольку имеет строгие пищевые правила и ограничения. «К сожалению, термин "чистое питание" часто рассматривается как синоним "здорового питания". Но это не то же самое. Эта тенденция не только маскирует неупорядоченные пищевые привычки, но также может привести к расстройству пищевого поведения или затормозить полное выздоровление от него», — разъяснили они.

Главное отличие «чистого» питания от здорового в том, что в первом случае в пищу употребляются только свежие овощи, фрукты и другие продукты с минимальной обработкой. Психологи предупреждают об опасности, которая скрывается за подобной системой: «Такое питание может перерасти в диетическое и ограничивающее мышление. Когда здоровое питание становится жестким, оно может перерасти в расстройство пищевого поведения, такое как нервная орторексия — состояние, характеризующееся нездоровой одержимостью "здоровой" едой».

Чтобы не допустить возникновения орторексии или иных форм пищевых расстройств, психологи советуют помнить, что по-настоящему здоровое питание не имеет жестких ограничений и для всех разное, а чрезмерно сосредотачивать внимание на выборе на пище вредно для здоровья. По словам экспертов, если полезное питание начинает доставлять дискомфорт в виде постоянных мыслей о еде, то в таком случае стоит обратиться к специалисту.

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