Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психологи объяснили вред правильного питания для здоровья

Психологи Марсон и Миллер: правильное питание может привести к орторексии

Фото: Pixabay

Психологи Джиа Марсон и Даниэль Кинан-Миллер рассказали, как «чистое питание» может привести к орторексии. По их словам, чрезмерная концентрация внимания на еде, разделение пищи на «правильную» и «вредную» провоцирует возникновение пищевых расстройств и наносит вред здоровью. Об этом они сообщили в статье для Psychology Today.

Психологи объяснили, что популярная тенденция «чистого» питания, на самом деле, является своеобразной диетой, поскольку имеет строгие пищевые правила и ограничения. «К сожалению, термин "чистое питание" часто рассматривается как синоним "здорового питания". Но это не то же самое. Эта тенденция не только маскирует неупорядоченные пищевые привычки, но также может привести к расстройству пищевого поведения или затормозить полное выздоровление от него», — разъяснили они.

Главное отличие «чистого» питания от здорового в том, что в первом случае в пищу употребляются только свежие овощи, фрукты и другие продукты с минимальной обработкой. Психологи предупреждают об опасности, которая скрывается за подобной системой: «Такое питание может перерасти в диетическое и ограничивающее мышление. Когда здоровое питание становится жестким, оно может перерасти в расстройство пищевого поведения, такое как нервная орторексия — состояние, характеризующееся нездоровой одержимостью "здоровой" едой».

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Чтобы не допустить возникновения орторексии или иных форм пищевых расстройств, психологи советуют помнить, что по-настоящему здоровое питание не имеет жестких ограничений и для всех разное, а чрезмерно сосредотачивать внимание на выборе на пище вредно для здоровья. По словам экспертов, если полезное питание начинает доставлять дискомфорт в виде постоянных мыслей о еде, то в таком случае стоит обратиться к специалисту.

Ранее диетологи перечислили необходимые каждому человеку БАДы. Среди них оказались омега-3, фолиевая кислота и другие добавки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Медведев анонсировал новый закон о мигрантах
Россияне массово устремились на майские праздники в один регион на поездах
Медведев предложил создать систему привилегий для соотечественников из Донбасса
«Коломенский» купил российский бизнес Fazer
Инстасамка заявила о намерении не возвращаться в Россию
Набиуллина заявила о подготовке ЦБ мер защиты замороженных резервов
Несовершеннолетнего россиянина осудили за сексуальное насилие над девочкой
Стало известно об остановке поставок Haribo в Россию
Германия рассмотрит отправку тяжелых артустановок на Украину
Алиев поддержал территориальную целостность Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.