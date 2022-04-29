Диетолог посоветовала не есть вместе некоторые продукты

Диетолог Маргарита Королева рассказала, что нельзя есть вместе белки и быстрые углеводы

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала не есть вместе некоторые продукты. Ее слова приводит «Москва 24».

Диетолог рассказала, что нельзя комбинировать белки и быстрые углеводы, поскольку из-за этого в организме запускается процесс брожения и нарушается усвоение белка. «Источники полноценного белка надо сочетать исключительно с овощными гарнирами, салатами, но не с быстрыми углеводами, к которым относятся, например, макароны из мягких сортов пшеницы и картофель», — объяснила она.

Королева также не рекомендует пить алкоголь с газировкой. «Под действием углекислого газа алкогольные калории будут просто влетать в печень, но при этом не так быстро метаболизироваться, то есть процесс опьянения и нарастающей интоксикации будет существенно ускорен», — объяснила она.

Что касается кофе, то его, по мнению Королевой, лучше ни с чем не сочетать, поскольку он мешает усвоению микроэлементов, содержащихся в других продуктах, в том числе кальция, магния, железа и фосфора.

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