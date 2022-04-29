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Психолог объяснила нежелание детей общаться с родителями

Психолог Эпштейн: непрошеные советы от родителей могут обидеть детей

Фото: Janko Ferlič / Unsplash

Психолог и семейный терапевт Сара Эпштейн объяснила возможные причины, которые вызывают у детей нежелание общаться с родителями. В статье для Psychology Today она перечислила основные ошибки старшего поколения, которые могут снизить доверие в отношениях с отпрысками и глубоко обидеть их.

По ее мнению, номер один в списке обижающих детей поступков — это непрошеные советы. Эпштейн отмечает, что дети обращаются с проблемой не для того, чтобы выслушивать варианты решения: как правило, они просто хотят получить слова поддержки и немного понимания. Она советует родителям уточнять, хотят ли дети услышать их рекомендации или им просто необходимо высказаться.

Как отмечает Эпштейн, родители нередко испытывают зависть к своему ребенку, например, если у него больше денег. В таких ситуациях старшее поколение часто реагирует с пренебрежением на рабочие проблемы детей, как бы обесценивая их. Психолог объясняет, что подобные заявления могут сильно ранить, и советует с пониманием относиться к любым просьбам детей.

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Еще одна распространенная проблема взаимоотношений отцов и детей, на которую обращает внимание Эпштейн, — это навязывание собственного жизненного опыта младшим членам семьи. «Родители говорят о похожем опыте, который у них был, или полностью игнорируют проблему ребенка, чтобы сосредоточиться на своих собственных проблемах. Некоторые родители могут сделать это непреднамеренно или по рассеянности», — отметила она.

Психолог также советует не пытаться переходить на юмор и шутки, если ребенок делится проблемой, но в то же время не быть слишком пессимистичным, иначе ищущему утешения отпрыску придется еще и успокаивать тех, к кому он пришел за помощью. Эпштейн заключает, что во взаимоотношениях родителей и детей необходимо быть готовым проявить инициативу и поддерживать друг друга.

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Елена Матвиенко
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