Названы самые частые поломки смартфонов в России

Pedant: россияне чаще относили в ремонт смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei

Россияне чаще пользовались сервисами по ремонту телефонов в первых месяцах года. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как рассказали журналистам в сети Pedant, с февраля количество заказов в сервисных центрах на починку смартфонов всех брендов увеличилось на 31 процент. Также специалисты назвали самые часто ремонтируемые смартфоны — марок Samsung, Xiaomi и Huawei. Уточняется, что чаще всего в сервис обращались жители Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Челябинска и Екатеринбурга.

Кроме того, специалисты перечислили самые частые поломки, с которыми потребители относили девайсы в сервисные центры. Выяснилось, что самыми востребованными услугами оказались замена аккумулятора и динамиков.

В конце апреля Apple запустила программу самостоятельного ремонта своей техники в США. На момент запуска Self Service Repair доступны запчасти и инструкции для ремонта смартфонов iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения.