Рост цен в Польше побил многолетний рекорд

GUS: годовая инфляция в Польше выросла в апреле до 24-летнего рекорда в 12,3%

Годовая инфляция в апреле 2022 года в Польше разогналась до 12,3 процента, побив рекорд 24-летней давности. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центрального статистического офиса страны (GUS). На рост цен повлияло усиление энергетического кризиса, вызванное российской спецоперацией на Украине.

Согласно оценке GUS, в апреле индекс потребительских цен вырос на 1,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на энергоносители и топливо подскочили на 27,3 процента и 27,8 процента соответственно. Стоимость продуктов поднялась на 12,7 процента. В связи с этим польские экономисты ожидают очередное повышение ключевой ставки со стороны Национального банка Польши.

Президент Центрального банка Адам Глапинский заявил, что операция на Украине прибавила к повышению инфляции в стране 2,4 процентных пункта. Аналитики агентства, в свою очередь, объясняют рост цен стремительным увеличением спроса из-за прибывших в Польшу миллионов украинцев.

После начала российско-украинского конфликта нагрузка на глобальные цепочки поставок стала еще больше, а мировые цены на сырьевые товары начали расти, что увеличило риски наступления полномасштабного глобального кризиса. Ранее были опубликованы предварительные данные по темпам роста потребительских цен в Германии. По итогам этого месяца годовая инфляция в ФРГ разгонится до многолетнего рекорда в 7,4 процента.