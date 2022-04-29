Самолету канцлера ФРГ пришлось пересечь Северный полюс и облететь Россию

Самолет канцлера ФРГ Шольца пересек Северный полюс на пути из Японии, чтобы облететь РФ

Самолет канцлера Германии Олафа Шольца был вынужден пересечь Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Самолет канцлера ФРГ Airbus A350 «Курт Шумахер» (Kurt Schumacher) летел из Японии и пересек полюс около 13:00 (14:00 по московскому времени). Ему пришлось пролететь через Аляску, пересечь Северный полюс, чтобы облететь РФ. Он повернул на запад, пролетел над Северным Ледовитым океаном и через Финляндию достиг Германии.

Время в пути составило 13 часов 30 минут. Борт проделал путь в 12,3 тысячи километров. По данным издания, полеты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов.

Ранее сообщалось, что потери европейских и американских авиакомпаний, которым запретили выполнять полеты над территорией России, составят суммарно около 3,5 миллиарда долларов за год.