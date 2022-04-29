В ДНР по подозрению в шпионаже задержали сотрудника СММ ОБСЕ

МГБ ДНР задержало подозреваемого в шпионаже сотрудника СММ ОБСЕ

Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР) задержали представителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которого заподозрили в шпионаже. Об этом в Telegram сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«МГБ ДНР задержан сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины, Голда Вадим Николаевич, 1967 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Голда по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР, а также различных объектах промышленности.

В отношении сотрудника СММ ОБСЕ возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК ДНР «Шпионаж».