Раскрыто состояние пострадавшего при взрыве на курганском заводе

Пострадавший при взрыве на заводе «Синтез» в Кургане находится в тяжелом состоянии

Состояние пострадавшего при взрыве на заводе «Синтез» в Кургане рабочего оценивается как тяжелое, но стабильное. Об этом заявили в пресс-службе губернатора региона Вадима Шумкова, его слова передает ТАСС.

«По данным департамента здравоохранения Курганской области, бригада скорой помощи оперативно стабилизировала состояние пациента для возможности транспортировки в медучреждение», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по экстренным показаниям медикам скорой помощи пришлось провести оперативное вмешательство. На данный момент пострадавший находится в реанимации и получает всю необходимую помощь.

О взрыве на фармацевтическом предприятии «Синтез» стало известно 29 апреля. По словам местных жителей, взрыв случился в четвертом цехе завода, где располагается производство ацетона.