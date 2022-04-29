Оценена вероятность прямого военного столкновения России с Западом

Политолог Евстафьев счел возможным прямое столкновение России с Западом на Украине

Страны Запада косвенно участвуют в конфликте на Украине, поэтому уже можно говорить об их столкновении с Россией. Однако российская сторона не планирует выходить за рамки спецоперации и начинать новый полномасштабный конфликт, предположил политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Вероятность прямого военного столкновения России и Запада он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Третья мировая

Шансы начала третьей мировой войны, по оценке политолога, минимальны. Этому способствуют усилия России, считает он.

«Фактически уже происходит ползучее втягивание стран Европы в конфликт на Украине. Там уже не только некие якобы добровольцы, а там уже нормальный военный персонал, советники. Прежде всего британские, польские, в последнее время все больше сообщений о наличии там якобы уволенных со службы задним числом военнослужащих Канады, Германии и так далее», — сказал он.

Фактически как минимум в отношении США, Великобритании Польши и Германии мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что эти четыре страны уже являются сторонами конфликта. В этом смысле они как государства являются легитимными военными целями. Но Россия старается держаться в рамках ограниченного военного конфликта Дмитрий Евстафьев политолог

Ожидания Запада

По словам Дмитрия Евстафьева, Запад делает большую ставку на победу Украины в конфликте с Россией. Он уверен, что это может быть использовано для государственного переворота в России.

«Для России возможности завершения этого конфликта гораздо более гибкие. Наша программа минимум в действительности была озвучена президентом России Владимиром Путиным накануне начала специальной военной операции — просто отвести войска киевского режима на границы Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас это невозможно. Мы работаем со сценариями более глубокого переформатирования бывшей Украинской ССР. Тем не менее у нас остается и более серьезная гибкость в переговорном процессе, а вот у Запада никакой гибкости нет», — сказал он.

Запад хочет нанести России военное поражение, которое затем трансформирует в политический погром в России со сменой власти в Москве. У нас есть план Б, В, Г и много чего, а также ресурсы для осуществления этих планов. А на западе есть только план А — это военный и политический Дмитрий Евстафьев политолог

По его словам, значительная часть политических сил в Европе верит в вероятность военной победы Украины над Россией. При этом в США в это не верит никто, уверен эксперт.

Также Евстафьев предположил, что между Россией и Западом рано или поздно произойдет прямое военное столкновение. Плацдармом для этого станет территория Украины, считает аналитик.

«Тот набор боевой техники, поставки которого сейчас анонсировались, — это нечто иное, нежели то, что поставлялось раньше. Раньше поставлялась техника, которая может быть освоена человеком, который не знает таблицу умножения. Сейчас речь идет о поставке заведомо устаревших вооружений, но навыкам работы с ними обучают месяцы. Эти вооружения придется поставлять с экипажами и подразделениями технического обслуживания. [Для этого] будут вербоваться русскоязычные граждане США, Германии, возможно, Франции и Польши. В этом смысле мы рано или поздно дойдем до прямого военного столкновения со странами Запада», — заключил политолог.

Ранее военный аналитик и обозреватель Лиам Дойли в материале Daily Express написал, что случае эскалации мировой напряженности ФРГ, Великобритания и США могут первыми напасть на Россию, тем самым развязав третью мировую войну.

