DE: ФРГ, Британия и США могут напасть на Россию первыми в случае третьей мировой войны

В случае эскалации мировой напряженности ФРГ, Великобритания и США могут первыми напасть на Россию, тем самым развязав третью мировую войну. Список стран — потенциальных инициаторов ядерного конфликта — назвал военный аналитик и обозреватель Лиам Дойли в материале Daily Express (DE).

Эксперт уточнил, что наиболее вероятными противниками России станут страны-соперники в сфере ядерного оружия, которое на данный момент находится на вооружении. Согласно открытым данным, против российских 6257 ядерных боеголовок, «которых достаточно для того, чтобы несколько раз полностью уничтожить жизнь на Земле», в наличии у Запада есть почти 4000 ракет — 225 у Великобритании и 3700 у США.

Автор отметил, что хоть Германия и не владеет ядерным арсеналом, но на ее территории могут размещаться самолеты ВВС США, способные нести тактические и стратегические ядерные заряды.

Ранее аналитики журнала Compact оценили вероятность одобрения инициативы о поставках Украине тяжелого вооружения со стороны западных государств. По мнению экспертов, эта мера может стать катализатором эскалации конфликта в республике, в который могут быть втянуты страны НАТО. Авторы отметили, что из-за отсутствия превосходства в обычных вооружениях в этом регионе «НАТО пришлось бы рискнуть применением ядерного оружия, чтобы вернуть то, что они потеряют» в случае начала военных действий против России.