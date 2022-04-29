Экс-президент США Трамп вернулся в собственную соцсеть TRUTH после двухмесячного перерыва

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в собственную социальную сеть TRUTH Social после двухмесячного перерыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик опубликовал фотографию с подписью «Я вернулся!». Ранее экс-президент США воспользовался TRUTH только один раз в середине февраля, незадолго до официального старта.

Ранее Трамп отказался возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки компании Илоном Маском. «Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH», — заявил политик, имея в виду созданную под его патронажем соцсеть.

Осенью 2021 года политик анонсировал создание новой соцсети TRUTH Social. Она разработана для борьбы с тиранией «больших технологий» и станет «соперником либеральных СМИ».

