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Трамп вернулся в собственную соцсеть

Экс-президент США Трамп вернулся в собственную соцсеть TRUTH после двухмесячного перерыва
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Erin Siegal / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в собственную социальную сеть TRUTH Social после двухмесячного перерыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик опубликовал фотографию с подписью «Я вернулся!». Ранее экс-президент США воспользовался TRUTH только один раз в середине февраля, незадолго до официального старта.

Ранее Трамп отказался возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки компании Илоном Маском. «Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH», — заявил политик, имея в виду созданную под его патронажем соцсеть.

Осенью 2021 года политик анонсировал создание новой соцсети TRUTH Social. Она разработана для борьбы с тиранией «больших технологий» и станет «соперником либеральных СМИ».

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Марина Совина
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