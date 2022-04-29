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Стало известно о возможном объединении банков ВТБ и «Открытие»

«Ъ»: глава ВТБ Костин попросил власти объединить с его банком «Открытие» и РНКБ
глава ВТБ Андрей Костин

глава ВТБ Андрей Костин . Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

«Коммерсанту» стало известно о возможной консолидации банков ВТБ, «Открытие» и РНКБ. Об этом глава ВТБ Андрей Костин попросил премьер-министра России Михаила Мишустина. По словам одного из источников, президент России Владимир Путин одобрил идею.

Глава страны посчитал, что таким образом банки «заметно сэкономят на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, расходах на персонал. Кроме того, консолидация «приведет крупного федерального игрока в Крым». Собеседник газеты согласен с мнением президента —
объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит экономически и политически обоснованным решением и оптимизирует расходы бюджета. Источники сообщили, что инициатива уже получила и поддержку ЦБ.

Банки уже имеют прочные связи. В частности, «Открытием» руководит Михаил Задорнов, который в 2005–2018 годах возглавлял ВТБ24. А РНКБ ранее уже был косвенно объединен с ВТБ — до присоединения Крыма кредитная организация была дочерней структурой Банка Москвы, который входил в группу ВТБ.

Софья Ермакова
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