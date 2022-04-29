Минздрав опроверг планы вводить новые штрафы за ввоз иностранных лекарств

Минздрав опроверг планы штрафовать за ввоз незарегистрированных лекарств в Россию

Минздрав России не планирует вводить новые штрафы за ввоз незарегистрированных иностранных лекарств и медицинских изделий на территорию России. Соответствующее опровержение опубликовано на сайте ведомства.

В Минздраве пояснили, что готовящиеся поправки в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) направлены на «обеспечение лекарственной безопасности граждан». Таким образом власти собираются ограничить ввоз в Россию лекарств с неподтвержденной безопасностью.

«Граждане смогут продолжать беспрепятственно ввозить в страну лекарства и медицинские изделия для личного пользования при наличии подтвержденных показаний для их применения», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщила о планах Госдумы ввести штрафы за ввоз и реализацию незарегистрированных лекарств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По информации издания, соответствующие поправки в КоАП предусматривают штрафы от 75 до 200 тысяч рублей для физических лиц, от 150 до 600 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также от двух до шести миллионов рублей для юридических лиц.

«Всемирная организация здравоохранения не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: "рекомендованные ВОЗ лекарственные средства"», — отметили в Минздраве.

18 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию на российском рынке лекарств. Он подчеркнул, что такая характеристика также касается перечня жизненно необходимых препаратов.

Ранее премьер-министра Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило меры на случай проблем с поставками лекарств из-за внешнего давления и нарушения логистики. По его словам, запущена программа поддержки отечественных фармацевтических предприятий. Мишустин также добавил, что в Россию разрешены ввоз и продажа зарегистрированных медизделий в предназначенных для реализации в иностранных государствах упаковках.

