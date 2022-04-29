В России предложили отказаться от рекомендаций ВОЗ при закупке лекарств

«Известия»: в России хотят отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе иностранных лекарств

В России предложили отказаться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при ввозе в страну иностранных лекарств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственный законопроект, который Государственная Дума может принять в мае.

По данным издания, за импорт в страну таких лекарств без одобрения внутренних органов будут штрафовать.

Заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов сообщил, что в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных препаратов. По его словам, данная система себя хорошо зарекомендовала.

Эти нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся Даниил Бессарабов Заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству

Суть законопроекта

В правительстве объясняют необходимость корректировки действующего законодательства возможной опасностью иностранных препаратов для россиян. На документ уже дало положительное заключение правовое управление Госдумы.

В документе предлагается уточнить перечень оснований, в соответствии с которыми реализация или ввоз незарегистрированных препаратов или медицинских изделий не влечет административную ответственность.

Данная формулировка фактически допускает ввоз в РФ, а также реализацию незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена, поскольку ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: «рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия» Кабинет министров

Ситуация на российском фармрынке

В Росздравнадзоре сообщили, что в России не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов. По данным ведомства, временные перебои с поставками ряда препаратов могут быть связаны с поиском новых логистических путей и с задержками при прохождении лекарств через границы.

18 апреля ситуацию на российском фармрынке оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он назвал ее стабильной, подчеркнув, что такая характеристика также касается перечня жизненно необходимых препаратов.

Мурашко рассказал о встречах с отечественными и зарубежными производителями. По его словам, все возникающие вопросы по лекарственным препаратам решаются в режиме «инцидент-менеджмента» с производителями и оптовым организациями.

Также министр сообщил, что правительство приняло решения в сфере регулирования обращения лекарственных препаратов, а также в сфере особенностей госзакупок лекарств, новых возможностей по перерегистрации цен и финансирования лекарственного обеспечения в рамках обязательного медицинского страхования.

По словам главы Минздрава, для того чтобы упростить доступ лекарств на рынок, «в ближайшее время будет проработан вопрос возможности использования при регистрации лекарственного препарата данных о фармсубстанции, ранее уже внесенной в регистрационное удостоверение других препаратов, без необходимости проведения дополнительных экспертиз».

В то же время, несмотря на определенное упрощение и ускорение процедур, мы продолжаем придерживаться абсолютного приоритета качества лекарств, которые обращаются на рынке нашей страны. Наши пациенты могут быть уверены, что получают безопасные и эффективные препараты. В этом смысле никаких компромиссов не будет Михаил Мурашко Министр здравоохранения России

Жизненно важные лекарства

15 апреля стало известно, что в России появится собственная база образцов жизненно важных лекарственных препаратов.

Председатель кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские фармацевтические компании смогут получить гранты от государства для разработки стандартных образцов важнейших лекарственных средств.

Ожидается, что подобная база позволит преодолеть зависимость страны от импорта стандартных образцов. Кроме того, это поможет контролировать качество препаратов на всех этапах их обращения. Господдержка даст специалистам возможность начать разработку не менее 300 образцов — на этом этапе для работы будет выделено 300 миллионов рублей.

Также Мурашко оценил степень локализации отечественных жизненно важных лекарств. Он заявил, что в настоящее время приняты необходимые меры для адаптации тех препаратов, которые уже имеются в реестре на случай, если, к примеру, необходимо сменить упаковку, цвет или шрифт на ней.