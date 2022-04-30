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На Украине арестовали 51 белорусскую цистерну с топливом

Украинские власти сообщили об аресте 51 белорусского вагона-цистерны с дизельным топливом

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

На Украине арестовали 51 принадлежащую Белоруссии вагон-цистерну с дизельным топливом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным ведомства, вагоны с тремя тысячами тонн белорусского и российского дизтоплива пересекли украинскую границу 23 февраля. Следователи Территориального управления ГБР Украины предполагают, что продукция предназначалась нефтяным компаниям, которые входят в сферу влияния главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

После вывода российских сил из Черниговской области ГБР Украины обратились в суд с ходатайством об аресте цистерн. Сейчас украинские власти принимают меры по их передаче Агентству по розыску и менеджменту активов, в дальнейшем их отдадут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что несколько цистерн получили повреждения из-за боевых действия, однако после ремонта их также планируется отдать «на нужды государства».

Ранее сообщалось, что на Украине арестовали активы российского миллиардера Михаила Фридмана. По запросу прокуратуры был наложен арест на активы находящихся на Кипре компаний, общая сумма которых составляет около более 1,1 миллиарда рублей. Средства были размещены на счетах украинского банка.

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Варвара Кошечкина
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