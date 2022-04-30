Семья опознала погибшего на стороне Украины датчанина
Семья гражданина Дании, воевавшего на стороне Украины и погибшего, опознала его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датский МИД.
25-летний датчанин прибыл на территорию Украины в марте.
«Министерство иностранных дел вело диалог с семьей датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации семья подтвердила личность соответствующего лица, которое они, таким образом, рассматривают в качестве погибшего», — сообщили в МИД.
По данным журналистов, гражданин Дании погиб на этой неделе в Николаеве под огнем российской артиллерии.
В середине апреля Верховная Рада приняла закон, позволяющий иностранным гражданам работать в разведке и служить в Вооруженных силах Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.