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На Украине разрешили иностранцам работать в разведке

Верховная Рада приняла закон, разрешающий иностранцам работать в разведке и служить в ВСУ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Верховная Рада приняла закон, позволяющий иностранным гражданам работать в разведке и служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко, передает РИА Новости.

Гончаренко уточнил, что принятый законопроект разрешает иностранцам служить в украинской армии от трех до пяти лет.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял во втором чтении законопроект о запрете символов V и Z. По его словам, атрибутику с изображением двух латинских букв решили запретить, поскольку ее используют «вооруженные силы оккупанта против Украины».

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Алевтина Запольская
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