На Украине разрешили иностранцам работать в разведке

Верховная Рада приняла закон, разрешающий иностранцам работать в разведке и служить в ВСУ

Верховная Рада приняла закон, позволяющий иностранным гражданам работать в разведке и служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко, передает РИА Новости.

Гончаренко уточнил, что принятый законопроект разрешает иностранцам служить в украинской армии от трех до пяти лет.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял во втором чтении законопроект о запрете символов V и Z. По его словам, атрибутику с изображением двух латинских букв решили запретить, поскольку ее используют «вооруженные силы оккупанта против Украины».