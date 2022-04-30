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Украденная собака нашлась через 11 лет и вернулась к хозяевам

UPI: украденного в Бостоне йоркширского терьера по кличке Рекс нашли через 11 лет

Фото: Pixabay

В США полицейские вернули хозяевам собаку, украденную 11 лет назад. Об этом сообщает UPI.

Собаку породы йоркширский терьер заметили на улице города Стоутон, штат Массачусетс, местные жители. Они позвонили в отдел по контролю за животными. Прибывшая на вызов Мишель Карлос нашла собаку, за которой явно давно не ухаживали, и отвезла в отдел.

Оказалось, что собака была чипирована. Благодаря информации, полученной с чипа, удалось выяснить, что пес носит кличку Рекс, а его хозяйкой является Марзена Неядлик из Бостона. Женщина очень обрадовалась, что ее питомец нашелся, и немедленно приехала в Стоутон, чтобы забрать его.

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Неядлик рассказала, что Рекс сбежал из дома, когда входная дверь ненадолго осталась открытой. Позже ей сообщили, что видели, как пса забрал неизвестный на улице. С тех пор семья ничего не знала о том, где он находится. Как пес оказался на расстоянии 27 километров от дома, установить не удалось.

После возвращения в Бостон Рекса выкупали и подстригли. Как рассказала Неядлик, пес уже нашел общий язык с детьми и отлично себя чувствует.

Полицейский департамент Стоутона выступил с заявлением, в котором говорится, что история возвращения Рекса подчеркивает важность чипирования домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашлась собака, украденная 10 лет назад. Двухлетнего чихуахуа по кличке Олли похитили у хозяйки во время ограбления.

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Никита Савин
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