В российском регионе нашли убитой сотрудницу полиции

На Урале обнаружили убитой сотрудницу полиции

В Свердловской области обнаружили убитой 31-летнюю сотрудницу полиции. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает E1.ru со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

«В Свердловской области, действительно, трагически погибла не при исполнении должностных обязанностей сотрудница службы участковых уполномоченных ОВД Нижних Серег, находившаяся в декретном отпуске», — рассказал он.

Сообщается, что вечером 29 апреля женщина отправилась на рыбалку на местную реку Бисерть. Спустя некоторое время родители, обеспокоенные тем, что дочь долго не выходит на связь, обратились за помощью по месту ее службы. Около половины первого ночи на берегу водоема в одном километре от поселка Первомайский, где проживала погибшая, полицейские нашли тело пропавшей коллеги с признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть. В настоящее время следователи, проверяют алиби лиц, склонных к подобным преступлениям, а также ищут очевидцев и свидетелей. Собранные материалы уже направлены в Следственный комитет.

Ранее 30 апреля сообщалось, что в Чите 35-летний мужчина забаррикадировался в квартире с трехгодовалым ребенком. Отмечается, что он выгнал жену в подъезд и угрожал ножом соседу, после чего закрылся в квартире и угрожает застрелить своего малолетнего сына. По словам соседей, в квартире имеется огнестрельное оружие.