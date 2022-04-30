SpaceX запустила новую партию спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новой партией спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новой партией спутников Starlink. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прямую трансляцию компании SpaceX.

Ракету запустили с космодрома на мысе Канаверал в 00:27 мск в субботу, 30 апреля. Она выводит на орбиту 53 аппарата, которые войдут в сеть интернет-спутников Starlink.

Для используемой в запуске первой ступени ракеты это стал шестой запуск. Ее эксплуатируют с ноября 2020-го, сегодня она вновь совершила посадку вскоре после старта.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила одновременно 53 спутника Starlink на околоземную орбиту с помощью собственных двухступенчатых ракет Falcon 9. Через 8,5 минуты после старта ракеты ее первая ступень в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.