Путин поздравил Киркорова с юбилеем

Президент России Путин поздравил эстрадного певца Киркорова с 55-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравление с 55-летним юбилеем эстрадному певцу Филиппу Киркорову. Об этом в субботу, 30 апреля сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен», — говорится в поздравлении главы государства.

Ранее в апреле певец Филипп Киркоров раскрыл стоимость нарядов, подобранных для концерта в Кремлевском дворце. Артист сообщил, что во время выступления планирует сменить 20 образов люксовых брендов, стоимость которых составляет десятки миллионов рублей. В их числе — костюм марки Dolce & Gabbana за 280 тысяч евро (21,8 миллиона рублей).