Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Путин поздравил Киркорова с юбилеем

Президент России Путин поздравил эстрадного певца Киркорова с 55-летним юбилеем

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравление с 55-летним юбилеем эстрадному певцу Филиппу Киркорову. Об этом в субботу, 30 апреля сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен», — говорится в поздравлении главы государства.

Ранее в апреле певец Филипп Киркоров раскрыл стоимость нарядов, подобранных для концерта в Кремлевском дворце. Артист сообщил, что во время выступления планирует сменить 20 образов люксовых брендов, стоимость которых составляет десятки миллионов рублей. В их числе — костюм марки Dolce & Gabbana за 280 тысяч евро (21,8 миллиона рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО
Оценено подорожание газа для Польши при покупке в обход России
Двое детей и мужчина погибли во время пожара в Свердловской области
Плюс-сайз модель пожаловалась на узкий туалет в самолете и вызвала споры в сети
Россия приняла решение по МКС
Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Лжесотрудник банка похитил со счета столичной пенсионерки 900 тысяч рублей
Минобороны показало работу расчета «Искандер»
В США рассказали о недостатках российского «Сармата»
Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электропитания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.