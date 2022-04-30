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Зеленский потребовал от стран предоставить Украине военных в кратчайшие сроки

Президент Украины Зеленский попросил страны предоставить своих военных в кратчайшие сроки

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским журналистам, которое было опубликовано в его Telegram-канале, потребовал для Киева гарантий безопасности, подразумевающих предоставление странами своих военных в самые кратчайшие сроки.

«Я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности, и я точно знаю, что нам нужно, и мы хотим попросить именно то, что нам нужно. Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично не звучало. Считаю, что для нас наши гарантии безопасности должны быть в формуле "люди — часы"», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что подобные системы должны действовать в разных частях Европы, представляя собой звонок в службу 911 для незамедлительной помощи, как только она понадобится. В этих случаях, по его словам, решение о предоставлении помощи должно быть принято в течение первых суток. Также он подчеркнул, что необходимо четко прописать, какая именно помощь будет предоставлена государству в том или ином случае.

Ранее Зеленский рассказал, что мгновенных решений для ликвидации дефицита топлива в стране нет. По его словам, Киев был вынужден обратиться к европейским государствам, которые будут помогать поставками топлива, чтобы на Украине не наблюдался его дефицит.

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Марина Совина
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