В России назвали сроки восстановления объемов плановой медпомощи
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал сроки восстановления объемов плановой медпомощи. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы Минздрава, после 12 мая все основные объемы плановой медпомощи в РФ планируется восстановить. Мурашко подчеркнул, что сейчас еще чуть больше 40 тысяч коек функционируют как ковидные.
При этом в разгар пандемии коронавируса наращивалась конечная мощность — были построены инфекционные центры, и сегодня объемы плановой высокотехнологичной помощи уже практически вернулись к доковидным показателям.
29 апреля сообщалось, что в России за последние сутки выявили 7710 случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 174 991. Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (570), Санкт-Петербурге (477) и в Московской области (401). Меньше всего — в Республике Тыва (2 случая), на Чукотке (3 случая) и в Ненецком автономном округе (3 случая).