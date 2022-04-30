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В России назвали сроки восстановления объемов плановой медпомощи

Глава Минздрава заявил, что после 12 мая объемы плановой медпомощи в России восстановят

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал сроки восстановления объемов плановой медпомощи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Минздрава, после 12 мая все основные объемы плановой медпомощи в РФ планируется восстановить. Мурашко подчеркнул, что сейчас еще чуть больше 40 тысяч коек функционируют как ковидные.

При этом в разгар пандемии коронавируса наращивалась конечная мощность — были построены инфекционные центры, и сегодня объемы плановой высокотехнологичной помощи уже практически вернулись к доковидным показателям.

29 апреля сообщалось, что в России за последние сутки выявили 7710 случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 174 991. Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (570), Санкт-Петербурге (477) и в Московской области (401). Меньше всего — в Республике Тыва (2 случая), на Чукотке (3 случая) и в Ненецком автономном округе (3 случая).

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Марина Совина
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