В НАТО ожидают «провокационных действий» в Молдавии

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс ожидает провокационных действий в Молдавии

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что рисков военного характера для Молдавии нет, однако в альянсе ожидают, что провокации для дестабилизации ситуации могут продолжиться. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Digi 24, его цитирует РИА Новости.

«Мы не видим неминуемых военных рисков в отношении Молдавии. Вместо этого мы ожидаем: провокационные действия, действия под чужим флагом (...). Можно сказать, что попытки дестабилизации продолжаются», — приводит слова Джоанэ агентство.

Замгенсека альянса предположил, что целью этих действий будет не давление непосредственно на Молдавию, а создание трудностей для украинских сил на западе страны.

Ранее Мирча Джоанэ сообщил, что Североатлантический альянс не считает Молдавию военной целью России. «Мы внимательно следим за тем, что происходит в Приднестровье, но таких признаков сегодня нет», — подчеркнул он.