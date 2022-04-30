Лавров назвал Запад соучастником преступлений украинских националистов

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Западу пора прекратить обелять украинских националистов

Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с китайским изданием «Синьхуа» назвал Запад соучастником преступлений украинских националистов из-за того, что тот постоянно всячески оправдывает их действия. Интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Западу давно пора прекратить безоговорочно обелять и покрывать Киев. В противном случае в Вашингтоне, Брюсселе и других западных столицах должны отдавать себе отчет в ответственности за соучастие в кровавых преступлениях украинских националистов», — заявил российский министр иностранных дел.

По его словам, на Украине жестоко издеваются над российскими военнопленными, вместе с тем при помощи своих западных покровителей и лояльным СМИ распространяют информацию о якобы совершенных российскими солдатами преступлениях. «Перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую», — пояснил Лавров.

Ранее он рассказал о мерах, которые предпринимали российские военнослужащие во время спецоперации на Украине во избежание потерь среди мирного населения. Министр иностранных дел заявил, что военная операция идет по плану, удары наносятся высокоточным оружием, чтобы сохранить жизнь и имущество гражданских лиц, армия оказывает людям всевозможную помощь и поддержку.