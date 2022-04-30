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В Китае назвали последствия стратегии США по ослаблению России

Global Times: стратегия США по ослаблению России может привести к конфликту великих держав

Фото: Al Drago / Reuters

Проведение США стратегии «ослабления России» может привести к глобальному конфликту великих держав. Об этом говорится в статье китайского портала Global Times, которую цитирует РИА Новости.

По мнению авторов материала, в американском лексиконе нет понятия «мирное сосуществование», что делает Вашингтон величайшей угрозой на планете. «Попытками подорвать мощь страны силой или переманить ее лучших ученых Соединенные Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами», — назвали журналисты возможные последствия стратегии США.

Журналисты китайского издания также отметили, что стремление Соединенных Штатов к сохранению глобального доминирования при помощи при помощи НАТО, AUKUS и других военных альянсов ведет к разделению мира, а не его сплочению.

Ранее сообщалось, что журналист Global Times назвал стремление США засудить Россию «хорошо просчитанным фарсом». Как отметил автор материала Ван Вэньвэнь, Вашингтон несет ответственность за большое число конфликтов по всему миру, однако признавать это не намерен.

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Никита Савин
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