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В Китае назвали стремление США засудить Россию «хорошо просчитанным фарсом»

GT: США хотят очернить Россию из-за операции на Украине, не признавая свои же преступления

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

США стараются убедить международное сообщество в «военных преступлениях» России на Украине, однако в случае со своими проступками пытаются уйти от ответственности. Об этом в субботу, 30 апреля, пишет китайская газета Global Times.

Как отмечает автор материала Ван Вэньвэнь, Вашингтон несет ответственность за большое число конфликтов по всему миру, однако признавать это не намерен.

По словам профессора Фуданьского университета Шэнь И, Соединенные Штаты напоминают преступника, который угрожает судье и требует судить других. «Ну разве это не фарс?» — задался вопросом эксперт.

В свою очередь, доцент Школы международных отношений Пекинского университета международных исследований Сюй Лян считает, что американцы насаждают всему миру двойное мышление.

«Они заявляют о своем превосходстве и праве судить других, а сами при этом избегают расследований и обвинений в свой адрес», — констатировал он.

Ранее 30 апреля сообщалось, что бывший член Конгресса США Тулси Габбард обвинила власти страны в установлении диктатуры. Американский политик заявила, что планы министерства внутренней безопасности США организовать совет по противодействию дезинформации являются попыткой Белого дома создать орган для манипуляции людьми.

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Игорь Дмитров
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