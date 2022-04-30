Работники порта Амстердама отказались разгружать судно с российской нефтью

Работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с нефтью из России

Работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с нефтью из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (НТК).

Известно, что судно бросило якорь приблизительно в 40 километрах от голландского берега. Профсоюз убедил сотрудников порта не участвовать в разгрузке судна, передает НТК. Портовым властям не поступало официального запроса о разгрузке. Муниципалитет Амстердама заявил, что считает нежелательной разгрузку Sunny Liger. Мэр города Фемке Халсема поддержал работников порта.

Ранее разгружать судно отказались и работники порта Роттердама. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что юридических оснований для запрета захода судна в порт нет, поскольку оно ходит под флагом Маршалловых Островов и не попадает под санкции, введенные ЕС.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что королевство закрыло границу для грузов из России. Запрет коснется использования российскими судами норвежских портов, но его действие не будет распространяться на нефтяные траулеры.