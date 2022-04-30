В украинском Чернигове демонтировали памятник Александру Пушкину

Украинские СМИ сообщили о демонтаже памятника Пушкину в Чернигове

В украинском городе Чернигов демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на черниговское отделение украинского издания «Суспільне».

«В Чернигове на Валу (центральная историческая часть города, — прим. "Ленты.ру") 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину», — цитирует РИА Новости сообщение на сайте «Суспільне».

Журналисты издания добавляют, что непосредственный демонтаж памятника проводился силами 119-й бригады территориальной обороны Чернигова. До этого входящие в ее состав горожане снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской во дворе местной школы. Отмечается, что после сноса памятник поэту был передан в местный исторический музей.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Советского Союза Георгию Жуков в Харькове. По версии следователей, 17 апреля группа украинских националистов при помощи спецтехники демонтировала бюст советского полководца. Дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).