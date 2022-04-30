Украине предрекли «дорогую расплату» за военную помощь США

Политолог Мартынов заявил, что Украину вынудят расплачиваться за военную помощь США

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью изданию «Украина.ру» предрек «дорогую расплату» следующему поколению украинцев за ту военную помощь от США, которую Вашингтон оказывает Киеву в настоящее время. По его мнению, несмотря на то, что сегодня США уверяют, что помогают Украине безвозмездно, они непременно потребуют оплаты долгов.

«Пускай сегодня (США — прим. «Ленты.ру») не требуют с Украины денег, но уверяю вас, все посчитают и потребуют. Потом полжизни еще платить, если будет кому платить. В любом случае кто-то будет правопреемником и полжизни будут выплачивать все эти деньги», — заявил эксперт.

Мартынов подчеркнул, что Вашингтон придумал аферу, истинными жертвами которой станут «правопреемники» нынешних властей Украины, которые так или иначе будут вынуждены рассчитаться за имеющиеся долги. Он отметил, что это бремя ляжет на плечи будущих поколений украинцев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна выступает за продолжение переговоров с Украиной. Он выступил с критикой Запада, который побуждает страну «воевать до последнего украинца» и поставляет в республику вооружение.