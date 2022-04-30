В ЛНР начали хоронить погибших жителей Рубежного

В ЛНР начали хоронить погибших во время боевых действий жителей Рубежного

В Луганской народной республике начали хоронить погибших во время боевых действий жителей Рубежного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС города Андрея Кузнецова.

«Собираем погибших гражданских людей, хороним на Кудряшовском кладбище. Будут подписаны те, кто установлен. Неустановленные будут подписаны как неизвестные», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что сотрудники ведомства собирают тела не только внутри квартир, но и прямо на улицах. По его словам, среди них есть жертвы обстрелов города украинскими войсками, горожане, погибшие от случайных пуль, а также те, кто умер по естественным причинам, но не был захоронен из-за сложной и опасной ситуации. При этом точное количество погибших городские службы Рубежного пока не называют.

Ранее в Следственном комитете России возбудили дело в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Сергея Поступальского и его подчиненных. По данным следствия, 27 и 28 апреля Поступальский и военнослужащие вверенной ему бригады произвели прицельные артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск и Ирмино в ЛНР.