Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Генерал ФСБ получил шесть лет колонии за срыв госпрограммы

«Ъ»: генерал ФСБ Сулин лишен званий и осужден на шесть лет колонии за срыв госпрограммы

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

2-й Западный окружной военный суд лишил званий и осудил на шесть лет колонии общего режима генерал-майора ФСБ Юрия Сулина, занимавшего должность 1-го заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) за срыв государственной программы по защите границы в Арктике. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что выделенные 658 миллионов рублей фигурант направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. При этом коррупционной составляющей в его действиях не усматривается, Сулин получил приговор только за злоупотребления.

Материалы по теме:
Дела семейные. Российский судья попалась на крупной взятке. Как жажда мести толкнула ее сына на убийства?
Дела семейные.Российский судья попалась на крупной взятке. Как жажда мести толкнула ее сына на убийства?
23 марта 2022
Полковникам никто не пишет. Офицеры МВД и ФСБ потребовали миллион долларов у вора в законе. Как он отправил их в тюрьму?
Полковникам никто не пишет.Офицеры МВД и ФСБ потребовали миллион долларов у вора в законе. Как он отправил их в тюрьму?
22 апреля 2022

Заседание суда прошло в закрытом режиме спустя два года расследований военного следственного управления (ГВСУ) СКР и управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Дело было возбуждено по части 3 статьи 258 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями»).

Издание отмечает, что приговор был ожидаем, в том числе для самого генерала, несмотря на то, что свою вину он не признал.

7 апреля стало известно, что суд изъял имущество бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ и его семьи. По иску прокуратуры в доход государства обратили машины генерала, его жены и дочери. Также суд изъял квартиру последней и загородный дом тещи и тестя Сулина.

В январе 2021 году Сулину предъявили обвинение. По версии следствия, он направил средства, выделенные на строительство погранзастав в Крыму, на возведение служебного жилья для пограничников. Уточнялось, что ранее деньги выделялись и на жилье сотрудников спецслужбы, но их похитили фигуранты другого уголовного дела. Ущерб от действий Сулина оценили в 650 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германия поддержала запрет на импорт еще одного ресурса из России
Словения предоставит Украине 179 тысяч евро материальной помощи
В Китае указали на «самый жесткий ответ» России на санкции Запада
Россиян предупредили о наказании за обман с пособием по безработице
Генерал ФСБ получил шесть лет колонии за срыв госпрограммы
Назван самый полезный шашлык
Польше предсказали масштабную бедность после эмбарго на российский уголь
На Украине по доносу завели дело на посла Азербайджана в Молдавии
Ким Чен Ын призвал к «превентивному сдерживаю» врагов
Лавров пообещал добросовестное исполнение контрактов Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.