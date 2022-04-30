Генерал ФСБ получил шесть лет колонии за срыв госпрограммы

«Ъ»: генерал ФСБ Сулин лишен званий и осужден на шесть лет колонии за срыв госпрограммы

2-й Западный окружной военный суд лишил званий и осудил на шесть лет колонии общего режима генерал-майора ФСБ Юрия Сулина, занимавшего должность 1-го заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) за срыв государственной программы по защите границы в Арктике. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что выделенные 658 миллионов рублей фигурант направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. При этом коррупционной составляющей в его действиях не усматривается, Сулин получил приговор только за злоупотребления.

Заседание суда прошло в закрытом режиме спустя два года расследований военного следственного управления (ГВСУ) СКР и управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Дело было возбуждено по части 3 статьи 258 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями»).

Издание отмечает, что приговор был ожидаем, в том числе для самого генерала, несмотря на то, что свою вину он не признал.

7 апреля стало известно, что суд изъял имущество бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ и его семьи. По иску прокуратуры в доход государства обратили машины генерала, его жены и дочери. Также суд изъял квартиру последней и загородный дом тещи и тестя Сулина.

В январе 2021 году Сулину предъявили обвинение. По версии следствия, он направил средства, выделенные на строительство погранзастав в Крыму, на возведение служебного жилья для пограничников. Уточнялось, что ранее деньги выделялись и на жилье сотрудников спецслужбы, но их похитили фигуранты другого уголовного дела. Ущерб от действий Сулина оценили в 650 миллионов рублей.

