Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинское правительство заморозило цену на газ для населения

Украинский кабмин до 1 октября заморозил цену на газ для населения

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Украинское правительство до 1 октября заморозило цену на газ для населения, сообщает РИА Новости.

Кабмин принял соответствующее постановление. Цена будет составлять около 8 гривен (почти 19 рублей) за кубометр.

Ранее Bloomberg узнал, что Европейский Союз хочет до конца года отказаться от закупок российской нефти. Уже на следующей неделе может быть утвержден шестой пакет санкций против Москвы.

Запад запустил политику санкций в отношении России после того, как 24 февраля президент Владимир Путин начал специальную военную операцию на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в ДНР
В Чите завели дело на удерживавшего сына в квартире мужчину
Минобороны сообщило об уничтожении пяти складов горючего и боеприпасов ВСУ
Карпин прокомментировал слова главы УЕФА о санкциях в отношении россиян
Украинское правительство заморозило цену на газ для населения
Захваченного вооруженным мужчиной ребенка освободили в Чите
Финляндия допустила появление российских баз после ее вступления в НАТО
Москвичи вспомнили ассортимент бистро у «Речного вокзала» во времена СССР
The CW закрыл два сериала по вселенной DC
Москвичи нашли альтернативу закрывшемуся «Макдоналдсу»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.