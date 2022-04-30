Военкор рассказал о тысяче попавших в окружение украинских военных

Военкор Поддубный заявил, что около тысячи военных ВСУ оказались в окружении под Изюмом

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале заявил о том, что около тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в окружении под Изюмом.

По его словам, они прижаты к Оскольскому водохранилищу восточнее города и заблокированы с трех сторон российскими войсками. Официального подтверждения со стороны Киева и Минобороны в настоящее время не поступало.

Поддубный рассказал, что задачу командования о наступлении на Изюм военные ВСУ получили 20 апреля, пошли в атаку и потерпели неудачу. После этого они запросили помощь, но получили отказ в организации прорыва и блокаде, добавил он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что что российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три ракеты «Точка-У» над украинскими населенными пунктами Изюм, Новая Дмитровка и Сухая Каменка.

