Лавров заявил о желании США и ЕС воевать с Россией «до последнего украинца»

Глава МИД Лавров заявил о желании США и ЕС воевать с Россией «до последнего украинца»

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с агентством «Синьхуа» заявил о желании США и Европейского Союза (ЕС) воевать с Россией «до последнего украинца». Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению российского министра, странам Запада абсолютно безразлична судьба Украины. «Сейчас мы являемся свидетелями проявления классических двойных стандартов и лицемерия западного истеблишмента», — сказал глава МИД РФ, добавив, что публично выражая поддержку киевскому режиму, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей.

По его словам, на Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. «Все это делается под предлогом "борьбы с вторжением", а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией "до последнего украинца», — добавил Лавров.

Лавров призвал западные страны одуматься и прекратить поставлять Киеву оружие и боеприпасы, если они заинтересованы в урегулировании украинского кризиса.

Ранее Лавров заявил, что военная операция идет по плану, удары наносятся высокоточным оружием, чтобы сохранить жизнь и имущество гражданских лиц, армия оказывает людям всевозможную помощь и поддержку. Лавров также указал, что Россия предпринимает меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, ежедневно открывает безопасную полосу для движения кораблей.