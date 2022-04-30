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Лавров рассказал о защите мирных жителей во время спецоперации на Украине

Лавров заявил, что военные РФ делают все во избежание потерь среди гражданских на Украине
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с китайским изданием «Синьхуа» рассказал о мерах, которые предпринимали российские военнослужащие во время спецоперации на Украине во избежание потерь среди мирного населения. Интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Министр иностранных дел заявил, что военная операция идет по плану, удары наносятся высокоточным оружием, чтобы сохранить жизнь и имущество гражданских лиц, армия оказывает людям всевозможную помощь и поддержку.

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Лавров отметил, что для эвакуации мирного населения из опасных районов на харьковском и мариупольском направлениях ежедневно открываются гуманитарные коридоры, при содействии российских военнослужащих многим удается выбраться в Донецкую и Луганскую народные республики, несмотря на нежелание украинской стороны выпускать граждан.

Всего с территории Украины, ДНР и ДНР вывезено 1,02 миллиона человек, из которых более 120 тысяч — иностранцы, сообщил глава МИД. В России функционирует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, где беженцев обеспечивают местами для отдыха, горячим питанием, медицинской и психологической помощью.

Лавров также указал, что Россия предпринимает меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, ежедневно открывает безопасную полосу для движения кораблей. По словам министра иностранных дел, Украина продолжает блокировать суда, создавая во внутренних водах угрозу обстрела и минируя акватории.

Ранее глава МИД России ответил на вопрос о возможности окончания российской спецоперации на Украине к 9 мая. По словам российского министра, операция будет закончена, как только будут достигнуты цели Москвы.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик.

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Марина Совина
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