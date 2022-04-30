МГБ ДНР задержало рекрутировавшего новобранцев боевика «Азова»

В ДНР возбудили уголовное дело против рекрутировавшего новобранцев боевика «Азова» Тутова

Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики задержали националиста из полка «Азов». Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Задержанным стал Тутов Роман Александрович. Уточняется, что он вступил в ряды полка «Азов» в 2014 году. По данным штаба теробороны ДНР, с тех пор задержанный принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Управления Народной милиции (УНМ) ДНР в ряде районов, а также осуществлял разведывательную деятельность и рекрутирование новобранцев в ряды полка.

Против Тутова возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 234 Уголовного Кодекса ДНР «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Ранее в ДНР по подозрению в шпионаже задержали сотрудника СММ ОБСЕ.