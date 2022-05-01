Стало известно об обсуждении регуляторов Китая с банками защиты от санкций США

Financial Times узнала, что китайские регуляторы обсудили с банками защиту от санкций США

Регуляторы Китая провели экстренное совещание с участием китайских и иностранных банков для обсуждения способов защиты зарубежных активов страны от санкций США. Об этом узнала газета Financial Times.

Уточняется, что соответствующее совещание прошло 22 апреля. Помимо прочего на нем обсудили санкции, введенные ранее Вашингтоном и его союзниками против России за проведение специальной военной операции на Украине. По словам источников газеты, Пекин встревожила способность США и их союзников заморозить долларовые активы Банка России. В связи с этим власти Китая опасаются введения подобных мер против КНР «в случае регионального военного конфликта или другого кризиса».

При этом, отмечает издание, на совещании не прозвучало конкретных сценариев, при которых Китай может столкнуться с такими последствиями. В то же время предполагается, что возможным поводом может стать вторжение Китая на Тайвань. Как объяснил управляющий директор Orient Capital Research Эндрю Коллиер, беспокойство Пекина обосновано, поскольку у КНР «очень мало альтернатив, а последствия финансовых санкций США катастрофичны».

Ранее FT сообщила о переговорах США и Великобритании по «китайской угрозе» Тайваню. По данным газеты, представители стран впервые обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения рисков войны с Китаем из-за Тайваня. Кроме того, Вашингтон и Лондон также рассмотрели планы действий на случай непредвиденных ситуаций в зоне конфликта.