Стало известно о переговорах США и Великобритании по «китайской угрозе» Тайваню

FT: США и Британия провели переговоры для снижения рисков войны с Китаем из-за Тайваня

Координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности по Китаю Лаура Розенбергер провели переговоры с представителями Великобритании по вопросу «китайской угрозы». Об этом стало известно газете Financial Times.

По данным издания, встреча состоялась на Тайване. Во переговоров стороны впервые обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения рисков войны с Китаем из-за Тайваня. Кроме того, Вашингтон и Лондон также рассмотрели планы действий на случай непредвиденных ситуаций в зоне конфликта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обещает обеспечить Тайвань всем необходимым для того, чтобы островное государство могло защитить себя в том случае, если КНР решится на односторонние шаги. В свою очередь, пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй призвал Вашингтон осторожнее выбирать свои слова и планировать действия по вопросам, касающимся островного государств.

В марте власти Тайваня заявили, что обеспокоены возможностью вторжения со стороны Китая. Несмотря на то что Пекин неоднократно опровергал вероятность развития подобного сценария, опасения властей островного государства значительно выросли из-за ситуации на Украине.