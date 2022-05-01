Кинолог рассказал о мерах безопасности при поездке на дачу с собакой

Кинолог Голубев: при поездке на дачу собаку стоит обработать от паразитов и вакцинировать

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о мерах безопасности при поездке на дачу с собакой. Его слова передает РИА Новости.

Голубев заявил, что перед поездкой следует учесть все меры безопасности: от обработки от паразитов и вакцинации до надежного забора, через который питомец не сможет убежать. Также эксперт рекомендовал проверить сам участок на наличие потенциально опасных предметов и различных ядов. Особое внимание он посоветовал уделить химикатам, чистящим средствам и ядам для защиты от грызунов. При первых же симптомах отравления собаки необходимо удалить яды из организма и обратиться к ветеринарному врачу.

Специалист напомнил об укусах паразитов: клещей, шмелей, пчел и ос, яд которых может вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, Голубев рекомендовал отчистить участок от строительных принадлежностей, мусора и острых вещей, которые могут травмировать питомца. «Не позволяйте собаке грызть такие растения, например, как ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень», — добавил он.

Если вы разрешаете собаке гулять без присмотра, вы не только подвергаете ее потенциальному риску, но и нарушаете закон закон об ответственном обращении с животными, заключил эксперт.

Ранее Голубев предупредил об опасности человеческих лекарств для собак. Кинолог заявил, что средства, которые иногда дают люди своим питомцам, могут быть опасны для них и вызвать серьезные осложнения, включая сбои в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сердечную недостаточность.

