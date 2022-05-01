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Автобусы с эвакуированными с «Азовстали» двинулись к Новоазовску

Автобусы с 40 эвакуированными с «Азовстали» мирными жителями выехали в сторону Новоазовска

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Группа автобусов с примерно 40 эвакуированными с прилегающих к комбинату «Азовсталь» мирными жителями, выехала в сторону Новоазовска. Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.

Среди покинувших прилегающие к заводу территории — 18 мужчин, 14 женщин и 8 детей. Сперва мирных жителей разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, при этом за эвакуацией следили сотрудники Международного Комитета Красного креста (МККК) и ООН. Затем автобусы двинулись к Новоазовску.

Ранее городской совет Мариуполя объявил о возможности эвакуации местных жителей. Всем предлагали собраться в 16:00 у торгового центра «Порт Сити».

1 мая стало известно, что на территории «Азовстали» могут находиться около 300 человек. Этой информацией поделился один из местных жителей.

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Алина Гончарова
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