Автобусы с эвакуированными с «Азовстали» двинулись к Новоазовску

Автобусы с 40 эвакуированными с «Азовстали» мирными жителями выехали в сторону Новоазовска

Группа автобусов с примерно 40 эвакуированными с прилегающих к комбинату «Азовсталь» мирными жителями, выехала в сторону Новоазовска. Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.

Среди покинувших прилегающие к заводу территории — 18 мужчин, 14 женщин и 8 детей. Сперва мирных жителей разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, при этом за эвакуацией следили сотрудники Международного Комитета Красного креста (МККК) и ООН. Затем автобусы двинулись к Новоазовску.

Ранее городской совет Мариуполя объявил о возможности эвакуации местных жителей. Всем предлагали собраться в 16:00 у торгового центра «Порт Сити».

1 мая стало известно, что на территории «Азовстали» могут находиться около 300 человек. Этой информацией поделился один из местных жителей.