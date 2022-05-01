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В Мариуполе заявили о возможности эвакуации жителей

Власти Мариуполя заявили о возможности эвакуации местных жителей

Фото: РИА Новости

Городской совет Мариуполя объявил о возможности эвакуации местных жителей, которым предлагается собраться в 16:00 у торгового центра «Порт Сити». Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно», — говорится в сообщении.

1 мая стало известно, что с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали еще 40 человек, среди которых восемь детей. Гражданское население вывозили на трех автобусах.

В свою очередь Минобороны России заявило, что из домов у заблокированного комбината «Азовсталь» эвакуировались 46 человек. В ведомстве отметили, что всем гражданским предоставили ночлег и питание и оказали необходимую медицинскую помощь.

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Никита Абрамов
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