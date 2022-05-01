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Финляндия построит заборы на границе с Россией

Власти Финляндии построят заборы на некоторых участках на границе с Россией

Фото: Repovesi / Wikimedia

Власти Финляндии решили построить заборы на некоторых участках границы с Россией. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местный телеканал MTV3.

Протяженность границы достигает более 1,3 тысячи километров. На данный момент там установлена только изгородь из колючей проволоки. По данным охраны, подобное ограждение препятствует тому, чтобы домашние животные перебегали через границу. Новые заборы планируют построить в зонах повышенного риска.

«Это важное решение — начать строительство заборов на восточной границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», — отметил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен заявила, что возведение подобных барьеров относится к оперативной подготовки по обеспечению безопасности страны.

Ранее в апреле финские власти решили закрыть на границе с Россией используемый для грузоперевозок погранпереход «Париккала». Ограничения на работу продлятся до дальнейшего уведомления. Глава муниципалитета Париккала Веса Хуусконен заявил агентству Yle, что решение о КПП было ожидаемым.

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Нина Ташевская
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