Перечислены необходимые для реабилитации первичного рынка жилья меры

Вице-президент Российской гильдии риелторов считает, что застройщикам нужно менять условия

Снижение льготной ипотеки до 9 процентов — это хорошая мера, которая может спасти первичный рынок жилья от дефолта. Однако в нынешней экономической ситуации она сильно не повлияет на спрос, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Шаги, которые еще необходимо предпринять для реабилитации рынка, он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

Спасение рынка недвижимости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов, а также продлении действия этой программы до конца 2022 года. Эта мера позволит поддержать строительную отрасль и повысить доступность жилья для российских семей, считают в правительстве.

«Это хорошая мера, потому что она расширяет доступность жилья на первичном рынке. Но в нынешней ситуации она коренным образом не повлияет на потребительский спрос. Все равно платежеспособность населения будет продолжать падать, к сожалению. В ближайшее время будет сокращаться объем строящегося жилья», — убежден Апрелев.

За апрель месяц объемы совершаемых сделок на первичном рынке по регионам упали минимум в два, а максимум в пять раз, сообщил эксперт.

Снижение ставки может спасти строительный комплекс от полного дефолта, потому что в апреле спрос почти на нуле Константин Апрелев Вице-президент Российской гильдии риелторов

Необходимая трансформация

Константин Апрелев уверен, что для реабилитации первичного рынка жилья необходимо изменить определенные условия.

«Застройщикам нужно немного трансформировать тот продукт, который на текущий момент существует в виде эскроу-счетов. Нужно отказываться от заполнения эскроу-счетов на 100 процентов, заполнять их на 10 процентов. А ипотечные кредиты давать в процессе сдачи дома в эксплуатацию, чтобы люди не брали дорогие ипотечные кредиты и не ждали два-три года. Нынешняя модель не отражает интересы потребителей. Люди должны платить кредиты тогда, когда они получают готовый продукт, а не платят проценты за ожидание», — заявил эксперт.

Если нынешняя модель трансформируется, то удастся реабилитировать рынок и сохранить объем продаж Константин Апрелев Вице-президент Российской гильдии риелторов

Ранее россиянам назвали оптимальный размер выплат по ипотеке. Он составил 40 процентов от дохода. Аналитик отметила, что если регулярно отдавать банку слишком большую сумму, то денег не будет хватать на повседневные нужды, а если слишком маленькую, то выплаты растянутся на долгие годы.